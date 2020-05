Iconische notarisvilla in Beringen-Mijn gaat tegen de vlakte

De villa was decennia lang een indrukwekkend en opvallend bouwwerk midden in Beringen-Mijn met zijn vele cités. Hij stond vroeger in de buurt zelfs bekend als 'Petit Versailles'. Later heeft de familie Tournier de villa verkocht. Zo kwam de vzw Vuslat er terecht, die gelinkt is aan de invloedrijke Turkse islamitische denker en geleerde Fethullah Gülen. Die ligt al langer in de clinch met het Turks regime en verblijft sinds 1999 in ballingschap in Pennsylvania in de Verenigde Staten.