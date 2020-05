Leerkrachten sneller vastbenoemd, maar ook makkelijker weer buiten: Weyts zoekt deal met vakbonden

Ondanks die voordelen van een snellere benoeming wil Weyts zijn vel toch duur verkopen. In ruil verwacht hij dat de vakbonden ermee instemmen om vastbenoemde leraars strenger te kunnen evalueren, en dus ook makkelijker te kunnen schorsen of ontslaan. Die procedure is vandaag zo complex en tijdrovend dat dat zelden of nooit gebeurt.