Maldegem voorziet 8 mondmaskers per inwoner

Alle inwoners van Maldegem krijgen 8 chirurgische mondmaskers om zich veilig te verplaatsen tijdens deze coronacrisis. “We hopen de kost van die mondmaskers te recupereren met het geld dat we uitsparen aan personeelskosten”, vertelt burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD). “Heel wat mensen staan nu op tijdelijke werkloosheid waardoor er een bepaalde kost wegvalt. De 80.000 euro die we aan de mondmaskers uit hebben gegeven, zouden dus geen problemen mogen veroorzaken in het gemeentebudget.”