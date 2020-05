Maneges weer open: “Het duurt zeker een maand om het paard fit te krijgen”

In manege Rodeberg in Heuvelland is Juliette, 15 jaar, heel blij dat ze weer naar haar paard Gibson mag. Ze kon wekenlang niet naar de manege gaan, maar bezocht hem wel in de weide: “We gingen dan met de fiets naar hem kijken, aaien en een wortel geven.”

Juliette beseft dat ze veel geduld zal moeten hebben om te kunnen rijden met Gibson zoals voor de crisis. “We moeten alles opnieuw opbouwen. Eerst wandelen, daarna rijden en springen. Het zal ongeveer een maand duren of zelfs langer voor de paarden hun normaal ritme en tempo halen. Hun conditie is nu bijna volledig weg en omdat ze al lang in de weide staan, zijn ze nu ook wat dikker geworden.”