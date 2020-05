Politie van Mechelen waarschuwt voor oplichter die maat van mondmasker komt opnemen

Er kwamen gisteren enkele meldingen binnen bij de lokale politie dat iemand in Battel deur aan deur ging voor het opnemen van de maat van het gratis mondmasker. "We kregen een melding dat de man zich aanbiedt bij de mensen en zegt dat hij dat in opdracht doet van de stad", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Uiteraard hanteren noch de stad Mechelen als de gemeente Willebroek zo'n werkwijze en we willen de inwoners waarchuwen om daar niet op in te gaan . We hebben hier te maken met een oplichter."