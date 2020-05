Mei minder plasticvrij door coronavrees

Dat is ook wat we lezen op de website info-coronavirus.be, bij de vraag of ik besmet kan raken via eten: “Tot op heden is voeding niet geïdentificeerd als een bron of manier waarop het virus wordt overgedragen. Bovendien zijn coronavirussen niet erg resistent in de omgeving. Deze virussen worden snel geïnactiveerd als ze op oppervlakten terechtkomen. De kans dat een consument via voedsel besmet raakt met het Covid-19 virus, is op basis van de huidige kennis dan ook zeer onwaarschijnlijk en niet aangetoond.”

Voor professor Van Damme zijn groenten en fruit sowieso veilig, door de manier waarop we het eten. “Fruit en groenten zijn dingen die je sowieso afspoelt voor je ze eet. Groenten kan je ook nog koken, en fruit schil je. Dus mensen kunnen met een heel gerust gemoed onverpakte groenten en fruit kopen.”