Minder Gentse agenten om de coronamaatregelen te controleren  

Volgens Matto Langeraert van de Gentse politie kunnen de controles rond het naleven van de coronamaatregelen met minder agenten gebeuren omdat de regering de maatregelen versoepeld heeft vanaf 4 mei. "De controles blijven wel, de klok rond. We focussen nog altijd op het respecteren van anderhalve meter afstand, het niet maken van niet-essentiële verplaatsingen én uiteraard grijpen we ook in als er feestjes gehouden worden. Sinds maandag checken we ook of mensen op het openbaar vervoer het verplichte mondmasker dragen."