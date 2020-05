Moordenaarskoppel Hilde Van Acker en en Jean-Claude Lacote krijgt nieuw assisenproces

Kort na de uitlevering tekende de verdediging verzet aan tegen hun veroordeling. Door een wetswijziging was het een tijdje onduidelijk of de Kamer van Inbeschuldigingstelling of de rechters van het eerste proces bevoegd waren om over dat verzet te oordelen. De Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft nu verklaard dat het verzet aanvaard is. Hilde Van Acker en haar partner krijgen dus een tweede proces dat waarschijnlijk in het najaar van dit jaar nog van start zal gaan voor het Hof van Assisen in Brugge.