Shoppen tussen de nadarhekken in Waasland Shopping Center

In heel wat winkelstraten geldt vanaf maandag eenrichtingsverkeer om grote drukte en dus ook nieuwe coronabesmettingen te vermijden. In het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas pakken ze het anders aan. Daar zullen nadarhekken het verkeer regelen en kan niet iedereen zomaar overal binnen- of buitenlopen. Toon De Meester: "We gaan onze ingangen opsplitsen in een inkomende en uitgaande kant. Daar zullen we tellen hoeveel mensen er binnen en buiten gaan. Op die manier weten we op elk momenteel hoeveel bezoekers er zijn. De opgelegde limiet is één bezoeker per 10 vierkante meter. We zijn zelfs strenger, 1 persoon per 15 vierkante meter. Er mogen 3.000 mensen tegelijk binnen. Als we zien dat we aan die grens komen, vragen we de security om ingangen af te sluiten en de mensen druppelsgewijs binnen te laten."