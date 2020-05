Nood aan kinderopvang voor werkende ouders: "Ook steden en gemeenten en bedrijven moeten bijspringen"

Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) zijn de steden en gemeenten nu al aan het nadenken hoe ze hierin kunnen bijspringen. "Dit moet zo goed mogelijk georganiseerd worden. Dat is een heel grote uitdaging", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.

"Lokale besturen zijn daar al mee aan de slag. Ze kunnen niet voor alle oplossingen zorgen, maar ik kan me niet inbeelden dat er vandaag een gemeentebestuur is in Vlaanderen dat niet aan het nadenken is over hoe kan ik daarin bijdragen, hoe kan ik daar een succes van maken, hoe kunnen we dat ondersteunen."