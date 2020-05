Één op de vijf bruggen in Vlaanderen en Brussel in slechte tot zeer slechte staat: renovatie blijft vaak uit

Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit in Gent, erkent de problemen, maar benadrukt dat die in het hele gewest spelen. "Als je infrastructuur aanlegt, moet je ook in het onderhoud voorzien. En dat vergeten we in Vlaanderen soms." Watteeuw had, toen hij schepen werd, een onderhoudsbudget van 9 à 10 miljoen euro per jaar. Inmiddels is dat al opgetrokken tot 15 à 16 miljoen euro.

De stad heeft ook regelmatig contact met de diensten van het gewest over de gewestbruggen die gerenoveerd moeten worden. "Wij kunnen het werk natuurlijk niet voor hen doen", zegt Watteeuw. "Maar we proberen goed samen te werken en de problemen aan te pakken. En dat is ook nodig."