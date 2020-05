Ook in deze coronacrisis vluchten mensen weg uit Libië

Vluchtelingenorganisaties sloegen eerder al alarm, omdat door de coronacrisis migranten en vluchtelingen op zee aan hun lot overgelaten dreigen te worden. In Libië wordt er nog altijd gevochten tussen de troepen van de door Rusland gesteunde generaal Haftar, die grote delen van het land controleert, en de milities die trouw zijn aan de internationale regering van premier Serraj. Bovendien is er ook in de Libische hoofdstad Tripoli een quarantaine van kracht, vanwege de coronacrisis.

Pogingen om een tijdelijke wapenstilstand te bewerkstelligen, zijn mislukt. En dus blijven migranten en vluchtelingen proberen om er weg te raken. In de maand maart vielen de aankomsten in Italië nagenoeg stil, maar in april steeg het cijfer opnieuw sterk, tot 670. Dat is ruim het dubbele als vorig jaar in dezelfde periode, al is het nog altijd een heel pak minder dan in 2018.