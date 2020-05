Plantentuin Meise opnieuw beperkt open: vast uitgestippeld parcours en alle binnenruimten gesloten

Goed nieuws voor de bloemen- en plantenliefhebbers, want dankzij de eerste versoepeling van de coronamaatregelen, kan vrijdag de plantentuin van Meise opnieuw open. Mits wel enkele beperkingen, zegt Koen Es van de plantentuin: "Aan de ingang zullen je elektronische tickets gescand worden. Er is ook een bepaald tijdslot waarop je gereserveerd hebt, en je kan ook alleen maar op dat moment de plantentuin bezoeken. De serres, het houtmuseum en het kasteel blijven nog wel dicht. Het is dus een zeer beperkte wandeling volgens een vast parcours."

Minstens tot 17 mei is het domein alleen toegankelijk voor personen die met de fiets of te voet naar de Plantentuin gaan, omdat verre verplaatsingen verboden blijven. Om social distancing te garanderen zullen maar 25 bezoekers per half uur worden toegelaten. Afhankelijk van de evolutie van de corona-epidemie kunnen de openingstijden van de plantentuin nog uitbreiden.