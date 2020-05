Podcast: de pantoffel tegen de sloopkogel. Kan Joe Biden Donald Trump verslaan?

Over minder dan 6 maanden weet Donald Trump of hij in het Witte Huis mag blijven of niet. Hoe zit het eigenlijk met die presidentsverkiezing? Is er nog wel een campagne tijdens de wereldwijde corona-epidemie? En die voorverkiezingen: zijn die nu afgelopen of niet? Zal de coronacrisis Donald Trump de kop kosten, nu het aantal doden in de VS al opgelopen is tot 75.000, en het aantal werklozen meer dan 30 miljoen bedraagt? VS-correspondent Björn Soenens probeert op al uw prangende vragen te antwoorden in deze podcast. Daan Wallis verzorgde de montage.