Rome straft Broeders van Liefde in België: hun psychiatrische instellingen zijn niet langer "katholiek"

De Broeders van Liefde zijn altijd bezig geweest in de zorg en het onderwijs. Ze zijn de bestuurders van zowel basis- als secundaire scholen, ook in het buitengewoon onderwijs. Christelijk van inslag allemaal. De scholen zijn overal in Vlaanderen te vinden, maar vooral in de ruime regio van Antwerpen en nog meer in het Gentse.

Niet verwonderlijk want het is kanunnik Petrus Jozef Triest die de organisatie in Gent heeft opgericht, in het begin van de 19e eeuw. Hij richtte zich in het begin vooral op armenzorg, maar gaandeweg werd de geestelijke gezondheiszorg (toen men nog sprak over "krankzinnigen") ook belangrijk. Alles centraliseerde zich in het begin rond de Bijloke in Gent.

De organisatie vertakte zich wereldwijd, er zijn nu afdelingen te vinden in de VS en in Canada, maar ook in pakweg Burundi, Kongo, Rwanda en Tanzania. Ook in Azië zijn er heel wat sporen, zoals bijvoorbeeld in de Filipijnen of in India. En in Europa zijn er ook afdelingen in onder meer Italïe, Roemenië en Oekraïne.

Intussen heeft de organisatie in België ruim 14.000 medewerkers en beheert ze 13 psychiatrische ziekenhuizen, 15 orthopedagogische centra, net geen 50 scholen (waaronder zelfs ook Freinetscholen), 5 woonzorgcentra en ook enkele kinderdagverblijven.

Maar één van dé accenten én paradepaardjes was en is de geestelijke gezondheidzorg. En nét daar wringt het schoentje voor de oversten in Rome. Want euthanasie bij psychisch ondraaglijk lijden is voor hen een brug te ver. Gevolg: een "schrapping" dus.