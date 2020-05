Rusthuisbewoonster vermist en teruggevonden.... in rusthuis

De vrouw was sinds vanochtend onvindbaar in woonzorgcentrum Den Bogaet in Humbeek, Grimbergen. De politie vond op het eerste gezicht niemand terug in het gebouw zelf en zette een grote zoekactie op. Er werd een helikopter ingezet en agenten zochten in een steeds grotere perimeter, onder meer op het kerkhof. Maar zonder resultaat.

Omdat de vrouw met corona besmet is, was er veel ongerustheid. Maar dat bleek dus niet nodig. De bewoonster werd intussen teruggevonden in het rusthuis zelf, waar ze op de kamer zat bij een andere bewoner.