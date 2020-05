SP.A pleit voor een "investeringsboost" van 192 miljard euro

Volgens de SP.A is er in 10 jaar tijd een investeringsboost van 192 miljard euro door de overheid nodig om het land na de coronacrisis er weer bovenop te helpen. Dat is zowat het opvallendste voorstel in de concrete uitwerking van de "new social deal" waarmee partijvoorzitter Conner Rousseau uitpakte op 1 mei.