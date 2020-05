Zo pakken de Vlaamse steden het coronawinkelen vanaf 11 mei aan

Meer mensen in de winkelstraten in combinatie met wachtrijen voor individuele winkels, zal sowieso creativiteit vergen van de steden en gemeenten, zegt Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).



De VVSG gaf al enkele algemene richtlijnen mee om dit aan te pakken: het plaatsen van hekken of andere (zachtere) afbakeningen, het aanduiden van looplijnen, inzet van extra politie en/of stewards, andere crowdcontrol-maatregelen, zoals monitoring via camera's, sluizen.

Alle steden en gemeenten zijn hier momenteel volop bezig met het uitwerken van een plan en geven aan dat ze hierover zullen communiceren zodra morgen duidelijk is wat de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft. Enkele steden pakken vandaag al uit met een concreet plan.