Strafonderzoek legionellacrisis in Evergem loopt jaar later nog steeds: “Het was en is een rollercoaster aan emoties”

“De angst op legionellabesmetting in onze regio is min of meer gaan liggen”, zegt De Maertelaere nog. “Maar het verdriet bij de families is natuurlijk hetzelfde gebleven. Het was echt een verschrikkelijke periode. De slachtoffers en familie mogen nooit meer dezelfde lijdensweg meemaken. De machteloosheid was groot vorig jaar. Gelukkig is er uiteindelijk wel een doorbraak gekomen in het onderzoek.”