Thuisverpleger Jo Van Hove: "Wij kunnen het ons niet permitteren te versoepelen"

Hij zat in de eerste "Pano" over de coronacrisis en Radio 2 Antwerpen had hem begin april ook al eens aan de telefoon: Antwerps thuisverpleger Jo Van Hove. Omdat Radio 2 de helden van de zorg in de kijker zet, belde de radiozender Jo nog eens op om te vragen hoe het nu met hem gaat, ruim een maand later. "Naar omstandigheden goed", klinkt het, "maar ik word nu wel heel moe."