TikTok haalt de magische kaap van 2 miljard downloads

Volgens Coudenys zal de app nog aan populairteit winnen. "Als we vroeger tijdens onze lezingen voor bedrijven spraken over TikTok, dan dan zei men: 'Dat is iets voor tieners'. Nu zien we dat steeds meer bedrijven TikTok willen gebruiken om te adverteren."

Volgens Coudenys is het succes van TikTok te verklaren door het feit dat het heel laagdrempelig is. "Het is niet zo afgelikt zoals Instagram. Iedereen kan heel makkelijk een video maken en viraal gaan. Ik ben zelf een paar keer viraal gegaan met mijn video's en moet toegeven dat dat een kick geeft."