Val in Grobbendonk vangt meer dan 1 miljoen wolhandkrabben in twee jaar

Het resultaat van de val was opzienbarend. Vorig jaar alleen al werden er meer dan 700.000 krabben gevangen. "Dit toont aan hoe groot het probleem is", zegt bioloog Jonas Schoelynck. "Want als je deze resultaten extrapoleert naar de andere rivieren in ons land - en de krabben zitten in de meeste Belgische rivieren - dan spreken we over miljoenen en miljoenen van die dieren."

Om de populatie onder controle te krijgen, zijn volgens de onderzoeker nu beleidskeuzes nodig. Een tweede val werd al geplaatst in Wichelen, Schoelynck zou graag in meerdere waterlopen in Vlaanderen krabbenvallen zien. "De kostprijs om de vallen te zetten en ze te bemannen zal maar een fractie zijn van de potentiële kosten die de krabben in onze waterlopen en natuurgebieden aanrichten.