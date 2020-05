Vanaf volgende week lopen we allemaal rechts op de Meir en gebruiken we toiletcabines

Eén van de regels die de stad oplegt is om rechts te wandelen. "We zullen met pijlen op de grond iedereen aansporen om zoveel als mogelijk rechts te houden in de winkelstraten. Als iedereen in dezelfde richting loopt, heb je geen tegenliggers en dat zal helpen om anderhalve meter afstand te bewaren", zegt Kennis in Start Je Dag.



Verder wil de stad lange wachtrijen vermijden. "We verwachten niet meteen een overrompeling op 11 mei, maar we hebben wel aan de winkels gevraagd om wachtrijen ook langs de rechtse kant van de winkel op te stellen, net zoals de looprichting. Als het écht de druk is mag het winkelpersoneel aan klanten vragen om op een ander moment terug te komen", aldus Kennis.

In smallere winkelstraten, zoals de Nationalestraat en de Kammenstraat, is het moeilijker om op een veilige afstand wachtende klanten te passeren. "Daar kunnen we bekijken of we eventueel enkele parkeerplaatsen tijdelijk kunnen opofferen om meer ruimte te maken", zegt de schepen.

Verder bekijkt de stad de mogelijkheid om extra toiletcabines te laten plaatsen. "De horeca is nog niet open, dus zijn er extra toiletten nodig. Shopping Center Stadsfeestzaal en Grand Bazar hebben al laten weten dat ze hun toiletten openstellen. Als er nog extra sanitaire voorzieningen nodig zijn, zullen we die voorzien in de vorm van toiletcabines", zegt Koen Kennis.