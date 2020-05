Veel patiënten bellen voor een afspraak in de Limburgse ziekenhuizen

Sinds gisteren kan je in het ziekenhuis opnieuw terecht voor een consultatie die niet dringend is. En daar is dus veel interesse voor. Maar die heropstart zelf verloopt wel rustig. Het ZOL in Genk zorgt ervoor dat de afspraken goed gespreid worden zodat er niet te veel volk ineens naar het ziekenhuis komt en mensen de nodige afstand kunnen houden.