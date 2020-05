Voetbal, markten en winkels: alle ogen gericht op Veiligheidsraad voor "aftrap" van nieuwe versoepeling 

Dat zou betekenen dat het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League wel zoals gepland zou kunnen opstarten, maar dat het huidige seizoen wordt beëindigd. We spreken nog met twee woorden tot de uitspraak van de Veiligheidsraad.

In oktober, wat verre toekomst is in coronatermen, zouden er dan mogelijk weer wedstrijden met publiek toegelaten worden. Ook over wielerwedstrijden wordt er meer duidelijkheid verwacht.