Koning Willem-Alexander benoemt oud zeer: "Mensen voelden zich in de steek gelaten, ook door mijn overgrootmoeder"

Willem-Alexander sprak drie zinnen uit die Nederlandse media als "bijzonder" bestempelen. "Medemensen voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden. Ook vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat."



Waarmee de koning een oude wonde openlegt. De kritiek op koningin Wilhelmina die naar Engeland vluchtte en haar tientallen optredens bij Radio Oranje om het Nederlandse volk toe te spreken, waarbij ze slechts één keer inging op de Jodenvervolging.