Zandhovense carwash die uitzonderlijk open mocht, moet na nog geen halve dag toch weer sluiten

"Wij worden altijd tot bedrijf gerekend. Maar nu worden we plots als winkel en kleinhandel aanzien, waardoor we pas volgende week open mogen. Da's toch wel heel raar", zo klonk het een paar dagen geleden op de facebookpagina van carwashuitbater Johan Van Laer. Zijn betoog om ook deze week al te kunnen openen viel niet in dovemansoren, want niet veel later kreeg hij het bericht van Zandhovens burgemeester Luc Van Hove dat hij zijn carwash mocht heropenen.

Maar die heropening heeft niet lang geduurd. Johan moet zijn carwash opnieuw sluiten. "Jammer, want in een carwash hoeven klanten helemaal geen contact met elkaar of het personeel te hebben. Betalen kan contactloos, daar hoef je zelf de raam niet voor naar beneden te doen."

"We hadden blijkbaar toch een verkeerde interpretatie gegeven aan het ministrieel besluit", komt burgemeester Luc Van Hove terug op zijn stappen. "Wij bekeken een carwash als een bedrijf - en die mogen deze week open - maar blijkbaar horen ze bij de winkels, en die mogen pas volgende week open. Daarom hebben we de uitbater moeten mededelen dat hij zijn carwash opnieuw moet sluiten. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat hij als enige van het land open mag."

Uitbater Johan kan zich vinden in de beslissing. "Maar ik ben wel heel teleurgesteld. De regels zijn niet logisch en ik wilde de deuren openbreken voor de collega's, maar het heeft niet mogen zijn."