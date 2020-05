Truiense experten helpen winkels en scholen met heropstart

De drie experten hebben al enkele winkels bezocht en zijn vanmorgen ook naar een school geweest. Volgens noodambtenaar Johan Vandenborne zitten de winkels en scholen nog met veel vragen. "We geven een aantal richtlijnen over hoe wij het zien", vertelt hij. "Het gebruik van die handgels, eventueel mondmaskers, wat ze moeten ontsmetten, de wandelrichting in de grotere winkels... We merken wel dat de mensen er heel hard mee bezig zijn. Ze volgen de maatregelen op voorhand al op, maar links en rechts kunnen we nog wel wat nuttige informatie geven."