6 mei 1945:  Rode Leger begint zware aanval richting Praag, waar op straat gevochten wordt. 

Gisteren is Hanke met een speciaal voor hem voorbehouden vliegtuig gevlucht en liet de bewoners aan hun lot over. De stad is voor het grootste deel verwoest. Meer dan 6.000 van de verdedigers zijn gesneuveld, maar het aantal gedode burgers ligt wellicht tienmaal zo hoog.

Breslau was de laatste stad in het oosten van Duitsland die nog niet in handen was van de Sovjets.