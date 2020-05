De wijk Klein Rusland in Zelzate krijgt 6 maanden tijd om een toekomstplan uit te werken

“De bedoeling is dat de wijk volledig gesloopt en heropgebouwd gaat worden”, legt Demeyer uit. “We willen er sportterreinen, openbaar groen en parkeermogelijkheden voorzien. Daarnaast gaan we naar een dichtere bouw van de wijk zodanig dat we detzelfde – of misschien zelfs meer – woningen kunnen heropbouwen.” De huisvestingsmaatschappij moet in hun plannen rekening houden met een deel in de wijk dat gereserveerd is voor een eventuele spoortunnel. Als de plannen erdoor komen, zal alles zo’n 5 tot 10 jaar duren.