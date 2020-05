Antwerps bedrijf legt vluchten in om seizoensarbeiders tot in België te krijgen

Sinds de coronamaatregelen ingevoerd zijn, vinden er nauwelijks nog passagiersvluchten plaats. Veel Roemeense seizoensarbeiders kwamen naar ons land via de luchthaven van Charleroi maar die luchthaven is al een tijdje gesloten vanwege de coronamaatregelen. Ook op Brussels Airport en de luchthavens van Antwerpen en Eindhoven is er nauwelijks passagiersvervoer, alleen als die essentieel is.

"Maar ook deze vluchten zijn toegelaten", zegt Carl Legein van The Aviation Factory. "Een heel economische sector hangt af van deze vluchten. Groenten en fruit kunnen ook niet een paar weken langer op het veld blijven liggen", aldus Legein.