Antwerps schepen Claude Marinower: "Ik roep op om het bouwverlof te spreiden"

Als de winkels en horecazaken na maanden weer de deuren mogen openen, kunnen ze werken voor hun deur missen als kiespijn. Ze hebben al een moeilijke periode zonder inkomsten achter de rug. Werken zouden er opnieuw voor zorgen dat klanten wegblijven.

"Iedereen moet uiteraard vakantie kunnen nemen maar ik vraag om flexibel om te springen met het bouwverlof. Het is niet het moment om werven stil te leggen", zegt Claude Marinower (Open VLD). "Het is al moeilijk genoeg. Iedereen vraag zich af wat de weerbots zal zijn. Ik hoor van aannemers op werven die ik bezoek, dat zij ook vaak vragende partij zijn om het bouwverlof te spreiden. Als reizen misschien weer mogelijk wordt na de zomer, kan het ook in hun voordeel zijn om dan vakantie te nemen en in de zomer door te werken." In Antwerpen zijn intussen al een aantal werken versneld uitgevoerd omdat ze nu minder hinder veroorzaken. Er is veel gesloten en er is minder verkeer.