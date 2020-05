Antwerpse lama helpt mee in zoektocht naar behandeling coronavirus

"Als je een virus inspuit bij lama's maken ze hele speciale antistoffen aan, anders dan bij mensen", vertelt professor Xavier Saelens van de Universiteit Gent. "Die antistoffen kunnen werken tegen een virus zoals Covid-19."

Het geneesmiddel dat de wetenschappers proberen te maken, is niet hetzelfde als een vaccin zoals we dat kennen. "Bij een vaccin moet de persoon die het krijgt zelf nog antistoffen aanmaken. Hier zijn de antistoffen al aangemaakt en beschermt het je dus meteen", zegt Saelens. "Dit kan interessant zijn voor oudere en zwakkere mensen. Nadeel is wel dat de bescherming van kortere duur is."



De voorbije jaren hebben de wetenschappers van de Universiteit Gent testen gedaan bij een lama op een Antwerpse boerderij met gelijkaardige virussen, zoals SARS. Het onderzoek naar een geneesmiddel tegen Covid-19 kon dus snel opgestart worden, en de eerste resultaten zijn veelbelovend. "In ons laboratorium hebben we al kunnen bewijzen dat de antistoffen van de lama werken tegen Covid-19. We hopen dat we in het najaar ook op mensen kunnen testen."