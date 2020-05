April 2020 was warmste aprilmaand ooit, samen met april 2016

De hoger dan gemiddelde temperaturen in grote delen van de poolgebieden veroorzaakten niet alleen het afsmelten van de kilometers dikke ijskappen op het land, maar maakten ook dat er minder zee-ijs was dan gemiddeld.

In het Noordpoolgebied bedroeg de gemiddelde oppervlakte van het zee-ijs in april 2020 13,5 miljoen vierkante kilometer. Dat is 1,2 miljoen vierkante kilometer of zo'n 8 procent minder dan het gemiddelde voor april in de periode tussen 1981 en 2010.

Het was ook de op twee na kleinste oppervlakte sinds het begin van de satellietwaarnemingen in 1979, na april 2019, toen de oppervlakte de kleinste ooit waargenomen was, en april 2016.

Er was bijna overal minder zee-ijs, zowel aan de Atlantische kant, in de Labradorzee, de Groenlandzee en langs de noordwestelijke kust van Rusland, als in de Baltische Zee. Een opvallende uitzondering vormden de gebieden ten westen en ten oosten van Spitsbergen, waar er meer zee-ijs was, wat samenviel met kouder dan gemiddelde temperaturen in het gebied. Ook aan de kant van de Stille Oceaan, in de Beringzee en de Zee van Ochotsk, was er minder zee-ijs dan gemiddeld.

Het zee-ijs rond Antarctica bereikte in april 2020 een oppervlakte van 6,7 miljoen vierkante kilometer, 0,5 miljoen vierkante kilometer of zo'n 7 procent minder dan het gemiddelde voor april in de periode tussen 1981 en 2010. Dat is wel meer dan de waarden die gedurende de afgelopen drie jaar opgetekend werden voor april.

Er was minder zee-ijs in de meeste delen van de Zuidelijke IJszee, vooral in het oosten van de Wedellzee en de Rosszee. Er was meer zee-ijs dan gemiddeld in april bij de punt van het Antarctisch Schiereilend, ten westen van de Rosszee en in de sector van de Indische Oceaan.