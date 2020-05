Bang wachten op Veiligheidsraad voor eigenaar tattooshop Dilbeek

De Pril zal de Veiligheidsraad dan ook op de voet volgen. “Elke Veiligheidsraad trouwens. Zodat ik op de hoogte blijf wanneer we eventueel zouden kunnen herstarten. Daar zijn we ook helemaal klaar voor. Sowieso is een tattooshop een heel steriele omgeving. We werken altijd met nitril handschoenen, we hebben mondmaskers voorzien, handgels. Maar dat is eigenlijk allemaal standaard.”

En nog een tatoeage voor zichzelf? “Helemaal vol, sta ik nog niet, maar ik heb inderdaad veel tatoeages. Ik zit natuurlijk bij de bron (lacht). Als er dan eens een gaatje is in de planning, dan ben ik graag kandidaat om weer in de stoel te gaan zitten.”