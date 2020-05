Binnenkijken in huiskamers tijdens de quarantaine: "Wordt er misschien een pornofilm gedraaid?"

De 57-jaige Taylor, die ooit medewerker was van Bill Clinton in het Witte Huis en momenteel in Washington D.C. woont, gaf meer uitleg over zijn account op nieuwswebsites Washingtonian, Medium, BoredPanda en Today: "Veel mensen deden al wat wij nu doen, toen die Skypeverbindingen schering en inslag werden. De geïnterviewden geven een deel van hun huiselijke ‘intimiteit’ bloot, iets wat de kijkers niet verwacht hadden. Ze vormen zich daar dan een mening over. Wij hebben onze mening gewoon op Twitter gedeeld. Met succes."

"Een 10 krijg je als we vinden dat er niets aan de kamer veranderd moet worden. Maar we willen zeker niet te serieus zijn. We willen vooral de mensen wat plezier brengen met deze account."

"Mijn topscores geef ik meestal aan kamers waar er meer te zien is dan enkel een muur, waar je dus een zicht krijgt op een groter deel van de kamer. Voor muren waaraan niets hangt, slechte belichting en eigenaardige camerastandpunten worden onmiddellijk punten afgetrokken. Voor de rest moet het gewoon mooi zijn."

"Wat met boekenplanken en boekenkasten?"

"Door de account is er ook een hele discussie losgebarsten over boekenplanken en boekenkasten. Want die komen steeds weer terug in de beelden. Hoeveel boeken zet je in zo’n kast? Moeten ze mooi geordend zijn? Mogen ze liggen of moeten ze rechtstaan? Moet je ze ordenen op basis van de kleur van hun kaft? Moet de kast vol staan om een goede indruk te maken? Moeten je eigen keuzes, die iets over je persoonlijkheid zeggen, bijvoorbeeld reisboeken, een opvallender plek krijgen?"

De kamer-evaluatie heeft ook al resultaten opgeleverd. Zo fleurde Peter Baker, journalist van nieuwswebsite New York Times, intussen zijn kamer op met 2 schilderijtjes: