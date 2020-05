Britse "Professor Lockdown" legt functie neer na inbreuk op eigen coronaregels

Neil Ferguson is een van de Britse experten die de overheid adviseert over de aanpak van de coronacrisis. Hij is gespecialiseerd in het ontwikkelen van wiskundige modellen voor ziekteverspreiding. In maart voorspelde hij dat het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk tot een kwart miljoen doden zou kunnen leiden als er geen drastische maatregelen werden genomen.

Die voorspelling bracht de Britse regering er uiteindelijk toe om het geweer van schouder te veranderen en haar losse aanpak te ruilen voor lockdownregels die vanaf 23 maart van kracht gingen.