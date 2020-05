Uniek blindengeleidepaardje Dinky afgekeurd na ziekte  

In de Verenigde Staten zijn er wel meer blindegeleidepaarden, maar in Europa is dat uniek. Jules dacht aan Dinky, een gecastreerd minipaardje uit Nederland. Monique nam de uitdaging aan. Jules bracht Monique en Dinky samen, trainde het dier in Brugge. Daar werd het een vertrouwd beeld om Monique met Dinky boodschappen te zien doen. De opleiding liep goed. Dinky kreeg een ruim tuinhuis als stal. Zijn verschijning baarde opzien. Hij kreeg de steun van meter Loes Van den Heuvel en peter Nico Blontrock, mocht zelfs op bezoek in het Europees parlement. Zoals afgesproken moest Dinky nog even terug naar Jules O Dwyer in Tongeren. Daar liep het fout.