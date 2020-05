Buren van Pakawi Park in Olmen worden peter van roofdier

De bewoners van Bukenberg in Olmen bij Balen vormen een heel hechte gemeenschap, vertelt Elke Moors, een van hen. "Ook Pakawi Park, de vroegere Olmense Zoo, ligt in de straat en dat park is heel belangrijk voor ons, want we zien mekaar daar en we vieren er feesten." Alleen is dat nu onmogelijk door de coronacrisis en daardoor heeft het park het moeilijk. "Ook als de zoo dicht is, hebben de dieren elke dag eten nodig."

