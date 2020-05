Burgemeester Brussel: "Bekijken of Ter Kamerenbos elk weekend en alle vakanties autovrij kan, zoals Central Park New York"

Maar burgemeester Philippe Close wil nu nog een stapje verdergaan. Hij wil bekijken of het in de toekomst mogelijk is om het Ter Kamerenbos elk weekend en alle zomervakanties autovrij te maken. "Je kan het Ter Kamerenbos een beetje vergelijken met Central Park in New York", zegt de burgemeester in De Afspraak. "Central Park is elk weekend autovrij, dus waarom zou dat niet in Brussel kunnen? Het is een plaats voor de mensen. Net zoals de vijfhoek van Brussel nu, waar we een woonerfzone hebben gecreëerd en dus maximum 20 km/uur gereden mag worden. Of dat blijft moeten we bekijken, maar we gaan zeker de inwoners en handelaars hierover bevragen."