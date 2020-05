Burgemeester Glabbeek roept regering op om aangekochte mondmaskers terug te betalen

De burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans (Dorpspartij), roept de federale en de Vlaamse regering op om de facturen van de mondmaskers van de gemeenten integraal terug te betalen. "In Glabbeek kregen alle inwoners intussen een mondmasker en kochten we beschermingsmateriaal aan voor onze zorgverleners", zegt burgemeester Reekmans. "En dat heeft onze gemeente intussen zo'n 85.000 euro gekost of zo'n 16 euro per inwoner."