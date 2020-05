Burgemeester van Manaus in Brazilië smeekt wereldleiders om hulp

In Brazilië trekt de burgemeester van Manaus aan de alarmbel en vraagt om internationale hulp om de corona-uitbraak in zijn stad te bedwingen. In een brief aan 21 ambassades en een videoboodschap aan zowat alle wereldleiders vraagt hij om beschermingsmateriaal, beademingsmachines en scanners. Met 459 van de 649 doden in heel Brazilië was de deelstaat Amazonas dinsdag één van de meest getroffen plaatsen in het land.