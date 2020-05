Burgemeester Vorselaar verbande zichzelf naar 2e verdieping thuis: "Ik zie nog veel mensen en wil mijn gezin niet besmetten"

Nog voor hij burgemeester werd, had Janssens al het buurtcomité De Lepel mee opgericht, om de buren van de Lepelstraat bij elkaar te brengen. "In het begin organiseerden we geschiedenisavonden, kerstborrels, barbecues en dergelijke, maar intussen ligt de focus vooral op buurtbabbels en dan neemt iedereen wat lekkers mee van thuis, zoals cake en flessen wijn. Dat ligt nu allemaal stil. "En dat is toch wennen. We zwaaien wel naar mekaar, als we elkaar toevallig zien aan het raam, maar dat is toch nog iets anders."

Net nu ging de 20e verjaardag van De Lepel gevierd worden. "We gaan dat nu wel online doen. Iedereen zal dus wel zijn eigen hapjes moeten voorzien. Misschien kunnen we mekaar wel jaloers maken", lacht hij. Maar het besef dat buurtverenigingen als De Lepel bijzonder belangrijk zijn, wordt in tijden als deze pas echt duidelijk: "Ik voel nu wat het doet met mensen om alleen te zijn of een beperkt aantal sociale contacten te hebben. We gaan dus proberen om die sociale contacten toch zo goed mogelijk aan te houden, op welke manier dan ook."