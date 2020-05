Het coronavirus beheerst al maanden het nieuws. Sinds de strenge maatregelen volgen de updates, cijfers en analyses over de verspreiding in België elkaar op. Dat is belangrijk en nodig. Maar we mogen niet vergeten dat de wereld buiten ons land ook doordraait. En daar is ook corona. Onze conflictreporter Rudi Vranckx onderzoekt hoe het gaat in landen waar het sowieso al moeilijk gaat. Het door oorlog getroffen Idlib in Syrië, de Gazastrook die altijd al afgesloten is, Congo waar ook zonder coronavirus de gezondheidszorg ontoereikend is en Ecuador waar het virus ongemeen hard toeslaat. Bekijk hierboven de reportage "Corona: de nieuwe frontlijn".