Edegemse Facebookgroep brengt buren dichter bij elkaar: "De solidariteit is zo groot nu"

Intussen telt de groep zo'n 300 leden. "Het is nu wel een beetje aan het kalmeren. Misschien krijgen mensen intussen weer meer hoop. Ik hoop wel dat de groep ook na deze crisis kan blijven bestaan." Het is duidelijk dat de solidariteit heel groot is.

"De essentie is dat mensen weer in verbinding komen met elkaar. De reacties van de vrijwilligers en de dankbaarheid van mensen die geholpen worden, dat raakt mij echt. Er gebeuren nu veel dingen die niet fijn zijn, maar de solidariteit is wel groot. Dat vind ik het mooiste."