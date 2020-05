Dakconcert van Lennaert Maes in Etterbeek: "Vooral blij dat het nog kan doorgaan"

Met een ingekorte versie van hun oorspronkelijke voorstelling, fleuren de muzikanten de zoveelste quarantainedag van enkele omwonenden uit Etterbeek op. Wie rond het blok van het gemeenschapscentrum woont, hoeft vanmiddag enkel zijn raam te openen en mee te zingen met bekende hits.

Hun concert was eerst gepland in de zaal van het gemeenschapscentrum, maar dat kan nu niet natuurlijk. En daarom is beslist om naar het dak te verhuizen, zegt Flo Vandervelde van gemeenschapscentrum de Maalbeek: "Mijn collega's zijn op het idee gekomen om die voorstelling niet in de grote zaal te laten doorgaan, maar op het dak van de sporthal. We hebben een leuke binnenkoer en dat is een plaats waar mensen vanuit hun raam een goed zicht hebben op die sportzaal. Ze zijn vooral blij dat het optreden nog kan doorgaan, al is het in een andere vorm."

Wie er niet bij kan zijn, kan het optreden nog altijd volgen via een livestream op de Facebookpagina van gc Maalbeek vanaf 14 uur.