Maanden op elkaars lip of corona als ultieme liefdestest: "Soms ontploft het, soms vinden koppels net evenwicht"  

Ons leven is veranderd en dat betekent dat heel wat mensen hun relatie moeten heruitvinden. "De gewoontes die we hebben opgebouwd als koppel - wie doet wat - houden op. Hoe houden we ons gezin leuk draaiende? Die logica is voor veel koppels de deur uit. Het is écht samen zoeken naar een nieuw evenwicht. Kijken wie welke taken doet, dat is een constant zoeken", zegt Sam Geuens, seksuoloog en relatietherapeut in "We zullen doorgaan" (Radio 1).