De jonge generatie mag niet het lijdend voorwerp worden van de coronacrisis

Aspecten die mijn petje als jongere ver te boven gaan, maar die niettemin een bijzonder grote impact hebben op de manier waarop mijn vrienden en ik vandaag en in de toekomst zullen opgroeien.



De cruciale vraag voor mij is daarom niet wanneer we van deze pandemie verlost zullen zijn maar welke impact corona op lange termijn op onze kinderen en jongeren zal hebben. Ik vraag niet om het terugschroeven van genomen veiligheidsmaatregelen, ik vraag om het perspectief te wijzigen van waaruit de volgende reeks maatregelen genomen zullen worden.



(Jonge) kinderen interageren en leren door middel van spel. Je kan hen niet vragen om hun vrienden even op te bellen en gezellig samen een virtuele apero te doen. Kinderen spelen gewoon naast en mét elkaar. Ze imiteren, raken aan, maken ruzie én leren. Als hun recht op spelen niet gegarandeerd kan worden, raak je een kind in se in wie hij of zij is.