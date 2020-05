De vijf boeken die het leven van presentatrice Karolien Debecker hebben veranderd

Karolien Debecker heeft een zwak voor “coming of age”-verhalen, zoals “De glazen stolp” van Sylvia Plath: “Dit verhaal leunt heel dicht aan bij het leven van de schrijfster zelf. Jonge vrouw wint schrijfwedstrijd en kan zich ontwikkelen in New York, midden vorige eeuw. Het geeft je een inkijk in de tijdsgeest, hoe je je als jonge vrouw kan losscheuren van een burgerlijk bestaan.”

“Het boek gaat - zonder het te benadrukken - over een persoonlijkheidsstoornis, over hoogbegaafdheid zijn, over de verwachtingen van vrouwen, over niet helder naar jezelf kunnen kijken omdat je vastzit in de tijd waarin je leeft. Het geeft je ook een povere schets van de psychiatrische wereld van toen. Dat maakt het zo interessant om boeken te lezen over andere tijden. Wat gaat er over 100 jaar duidelijk zijn wat wij nu niet duidelijk zien? In welke structuren zitten wij anno 2020 onbewust vast?”