Dode reekalfjes door loslopende honden: "Zelfs als ze alleen besnuffeld worden, kunnen ze sterven"

"Door de coronamaatregelen zoeken mensen de natuur op, bij hen in de buurt. De recreatiedruk is dus sterk toegenomen in onze natuurgebieden", vertelt Xavier Coppens van het Agentschap Natuur en Bos. "En samen met het aantal recreanten is ook het aantal loslopende honden verhoogd. We hebben geen exacte cijfers, maar de stijging is enorm."